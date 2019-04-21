拜登本週宣布參選美總統

2019-04-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨總統初選提名戰年初開打以來，已有十八人宣告參選，十九日傳出，有意第三度爭取代表民主黨角逐白宮大位資格的美國前副總統拜登，可望在二十四日透過影片正式表態。

先前民調顯示，現年七十六歲的拜登所獲支持度勝過其他民主黨參選人，也超越投入民主黨初選年紀最長的七十七歲無黨籍聯邦參議員桑德斯。由於他的政治資歷令其他人選難望其項背，若確定投入選戰，預料將是黨內同志與共和黨籍現任總統川普的勁敵。川普的盟友已私下警告，拜登可望吸引二○一六年把川普送入白宮的中西部白人勞工票源。

三名熟悉內情的人士透露，拜登的初選聲明正做最後修正定稿，最快可能在二十四日宣布參選；之後他會前往提前投票的各州巡迴造勢，接著才正式展開選戰起跑活動，地點可能選在搖擺州賓州首府費城、拜登故鄉德拉瓦州，一七年「團結右翼集會」的維吉尼亞州沙洛茲維爾市也有機會雀屏中選，用以彰顯拜登始終直言不諱批評現任總統川普執政期間崛起之「白人至上」現象一事。

拜登的民選公職經歷長達半世紀，○九至一一年擔任民主黨籍前總統歐巴馬副手八年，近來特別強調自己的執政經驗，另直指分裂中的美國需要療癒，有待回歸歐巴馬時期立下的標準。在氣候變遷與健康照護等議題上，其他參選人一直挑戰他偏左派的立場；但他月初公開聲稱，他以身為中間派的「歐巴馬—拜登式民主黨人」自許，藉此排除相關質疑。此外，他不當接觸女性肢體的指控多年來不絕於耳，他月初也特別承諾「更加留意及尊重個人空間」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/