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中國大學生上頂樓打工拍照 竟成間諜「竊取國家機密」判5年

中國上海有位大學生為打工賺錢，爬頂樓拍照觸犯國家機密，遭判處5年有期徒刑。示意圖。（法新社）

中國上海有位大學生為打工賺錢，爬頂樓拍照觸犯國家機密，遭判處5年有期徒刑。示意圖。（法新社）

2024/04/17 16:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國有位大學生為了減輕家中經濟負擔，上網找到一份兼職打工，成為一家公司的「數據調研員」，每週爬到指定建築的頂樓拍照就有優渥收入。不料，被以「非法提供國家機密罪」遭判刑5年有期徒刑。

根據中國媒體《澎湃新聞》報導，上海一名劉姓大學生為了打工賺錢，上網找到一份攝影兼職，每週一、三、五爬到雇主指定大樓的頂樓，朝指定方向拍照，並將照片透過電子郵件傳給公司，就能輕鬆獲得人民幣1000元（約新台幣4484元）的報酬。

儘管劉姓學生意識到拍攝內容涉及軍事設備，仍難以抵擋拍照就能賺錢的誘惑。劉姓大學生的父親曾提醒他當心公司身分，注意不要拍到涉密內容，但該名學生選擇繼續從事這份工作，最終惹禍上身。

中國警政單位注意到這名大學生的「偷拍」行徑，並將之逮捕。受理此案的中國上海市寶山區檢察院以「為境外刺探」、「非法提供國家秘密」等罪名，判處劉姓學生5年有期徒刑。

寶山區人民檢察院第二檢察部主任趙健指出，案發高樓位置特殊，存在監控盲區，之前也發生過類似竊取國家機密的案件。事後檢察官要求對該大樓進行管制，嚴格落實住戶登記，張貼警示標語，並更新監視器，以監控「頻繁出入的可疑人員」。

趙健表示，大學生社會經驗普遍不足，容易成為境外勢力的收買對象，已向校方建議「希望彌補國家安全教育課程的缺失，讓學生知曉國家安全相關知識、政策」。

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