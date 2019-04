前副總統拜登參選美國總統 1天內募款近2億

2019-04-27 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨籍前副總統拜登(Joseph R. Biden Jr.)宣布參選總統不到24小時,就募到630萬美元(約新台幣1億9477萬元),大勝其他黨內對手;另外,他也收到6萬5千筆以上不同捐款人的款項,成功拿到6月黨內首場辯論資格。

拜登的發言人達克勒(TJ Ducklo)昨(26)發推特指出,拜登在24小時內募得630萬美元,其中6萬5千筆、約6成1的捐款,並不在他們的既有名單之內,而是新的支持者。

綜合媒體報導,民主黨把網路小額捐款當作參選人的評估指標之一,參選人須收到6萬5千筆不同捐款人的款項,才能拿到6月首場辯論的門票。拜登宣布參選前,外界不認為他能透過網路募集小額捐款,但達克勒昨天表示,拜登9成7的線上捐款,單筆金額低於200美元(約新台幣6200元),因此拜登早在宣布競選的12小時內,便達到黨內辯論資格門檻。

除了拜登,有19名民主黨人角逐黨內總統提名,包括目前募得590萬美元的桑德斯(Bernie Sanders)和籌到610萬美元的歐洛克(Beto O'Rourke)。

NEWS: @JoeBiden for President raises $6.3 million in first 24 hours, topping every other 2020 presidential campaign in first true 24 hours of fundraising.



65,000 donations (61%) are NEW, & did not originate from existing email lists.#Joe2020