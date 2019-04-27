前副總統拜登參選美國總統 1天內募款近2億

2019-04-27 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍前副總統拜登（Joseph R. Biden Jr.）宣布參選總統不到24小時，就募到630萬美元（約新台幣1億9477萬元），大勝其他黨內對手；另外，他也收到6萬5千筆以上不同捐款人的款項，成功拿到6月黨內首場辯論資格。

拜登的發言人達克勒（TJ Ducklo）昨（26）發推特指出，拜登在24小時內募得630萬美元，其中6萬5千筆、約6成1的捐款，並不在他們的既有名單之內，而是新的支持者。

綜合媒體報導，民主黨把網路小額捐款當作參選人的評估指標之一，參選人須收到6萬5千筆不同捐款人的款項，才能拿到6月首場辯論的門票。拜登宣布參選前，外界不認為他能透過網路募集小額捐款，但達克勒昨天表示，拜登9成7的線上捐款，單筆金額低於200美元（約新台幣6200元），因此拜登早在宣布競選的12小時內，便達到黨內辯論資格門檻。

除了拜登，有19名民主黨人角逐黨內總統提名，包括目前募得590萬美元的桑德斯（Bernie Sanders）和籌到610萬美元的歐洛克（Beto O'Rourke）。

NEWS: @JoeBiden for President raises $6.3 million in first 24 hours, topping every other 2020 presidential campaign in first true 24 hours of fundraising.



65,000 donations （61%） are NEW, & did not originate from existing email lists.#Joe2020 — TJ Ducklo （@TDucklo） April 26, 2019

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