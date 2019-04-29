後安倍時期日本誰掌舵？ 「令和大叔」爆紅成首相熱門人選

2019-04-29 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本新天皇將於5月1日即位並改元「令和」。當時公布新年號的日本內閣官房長官菅義偉意外爆紅，因菅義偉手持寫有「令和」的字板而被戲稱為「令和大叔」。根據日媒報導，菅義偉已迅速成為「後安倍晉三」時期的首相熱門人選。該消息也獲得日本政壇關注。

根據本報報導，本月27、28日由日本規模最大的影片社群網站「NICONICO」所主辦的年度大型活動，共吸引了16.8萬人入場，觀覽網路直播的人數也達666萬多人次。而菅義偉28日在「超平成、超令和」展區登場時，也吸引了大批年輕人爭相合照。

日本時事通信社今日報導指出，4月1日新年號公布當天，表面上舉行記者會對新年號加以說明的安倍晉三是主角，但隔天，日本各大報的頭版照片全是高舉「令和」的菅義偉。報導指出，30年前改元「平成」之際，高舉字板的是當時內閣官房長官小淵惠三。由於被戲稱為「平成大叔」的小淵惠三最終登上了首相之位，所以「下一任首相有可能就是菅義偉」的揣測也就不脛而走。

在日本內閣中，官房長官作為內閣實質上的第二把交椅，外界普遍有「如果首相發生什麼事，菅義偉將繼任」的看法。原先自民黨內部認為，「後安倍時代」之所以前景難料，主因是能擔任首相的人才不足。

報導表示，雖然被問及「擔任首相」的意願時，爆紅的菅義偉苦笑地表示「完全沒有這樣的考量」，但自民黨幹事長二階俊博，近日稱許菅義偉是「完全可以承擔首相職務的人才」，給予菅義偉相當正面的評價。二階俊博的發言經多家媒體報導後，也助長了「令和大叔可能會接任首相」的看法。

另外，在日本4月7日舉行的地方選舉中，由二階俊博和副首相麻生太郎主導的提名人選，在選戰中落敗。不過，由菅義偉主導的提名人選鈴木直道，在北海道知事選舉中則獲得壓倒性的勝利。一來一往所凸顯出的落差，也讓提高了菅義偉的存在感。

報導指出，現年70歲的菅義偉，除了非常會照顧人，作為政治人物也頗有實力，雖不屬於黨內的任何派閥，但黨內其他無派閥年輕後輩所組成的「菅集團」，以30到40名的人數直逼黨內大派閥。

日本在夏天即迎來參議院選舉，在那之後將引發的人事異動中，菅義偉未來的去向備受關注。

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