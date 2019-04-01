回應中國軍機跨越台海中線 日官房長官促兩岸直接對話

2019-04-01 19:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國昨派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。日本官房長官菅義偉今天對此表示，台灣和平穩定對區域和世界都極為重要，盼雙方透過直接對話，和平解決問題，也將繼續關注台海周邊情勢。

中國軍事威逼台灣，繼前天派出7架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除在空偵巡的IDF戰機應對監控，軍方並緊急增派多架F16戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向。

美國在台協會（AIT）今天對此表示，北京試圖單方面改變現狀是有害的（harmful），破壞數十年來促進和平穩定的結構，美國敦促中國停止脅迫台灣人民。

菅義偉今天下午在記者會中回答「產經新聞」提問，對此議題表示，台灣海峽的和平穩定對區域和世界都極為重要，日本希望雙方透過直接對話，和平解決問題。菅義偉也說，日本將持續關注台海周邊情勢。

菅義偉此次發言與日本首相安倍晉三過去在APEC場合與我雙邊會時，所提及的「希望兩岸當事者可以直接對話，解決問題，共享區域的和平與穩定」立場一致。

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