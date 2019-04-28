台灣「機車瀑布」日本首登場 驚呆日本人

2019-04-28 21:59

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕文化部首次進軍日本「 NICONICO超會議」，向年輕族群行銷台灣文化，今年設置的「超台灣館」把台北橋上下尖鋒時段出現的「機車瀑布」搬到現場，透過VR虛擬實境讓民眾置身於360度的機車瀑布中，體驗從未經歷的台灣日常，實際下場體驗的日本民眾直呼「好刺激」。

27日與28日在千葉幕張舉辦兩天的「2019 NICONICO超會議」，是由日本規模最大的影片社群網站「NICONICO」主辦的年度大型活動，展覽主題包羅萬象，從電玩、動漫、音樂、舞蹈、角色扮演到政治都有，日本朝野各政黨和自衛隊也經常參展拉近與年輕人距離。日前公布「令和」新年號的日本官房長官菅義偉，28日也於「超平成、超令和」展區登場，吸引大批年輕人搶著合照。兩天活動共吸引了16.8萬人入場、網路直播觀覽人數達666萬多人。

今年首次領軍參展的文化部與中研院數位文化中心合作，獲宏碁電腦等企業提供硬體設備支援，在會場中推出「超台灣館」，兩大主題展區「超機車」、「超廟會」從台灣的日常和民俗兩方面行銷台灣。

台北橋的「機車瀑布」近幾年透過網路和雜誌的介紹，成為日本旅客造訪台灣的人氣景觀之一。策劃人之一的中研院數位文化中心黃冠華表示，把機車瀑布搬到日本的靈感來自去年NICONICO超會議的宣傳口號「你的日常是別人的非常」，台灣民眾或許對於機車成瀑見怪不怪，但這對日本或外國人而言，卻是非常珍奇的景觀。

「超機車」展區架置了兩台實體機車裝置與環境特效，體驗者戴上VR頭罩馬上化身為騎士陷入機車瀑布中，日本民眾角田和朋友一起體驗後，兩人都直呼「好刺激」，角田在體驗中還忍不住數度回頭張望，他說擔心會被後面的機車撞上。角田服務於日產汽車的技術研發部，他表示從未到過台灣，但經過這次體驗，希望有機會去台灣見識真實的景象。

「超廟會」展區則有三太子體驗區，民眾穿上大仙尪仔布偶，配合畫片指示踩著廟會僮仔的步伐，透過動作偵測技術評分，另外，大舞台區還有台灣陣頭表演代表團體「九天民俗技藝團」與人氣角色扮演玩家Ely，演出最具台灣特色的「官將首」和「電音三太子」。

文化部近年來與中研院合作推動本土漫畫月刊「CCC（Creative Comic Collection）創作集」，讓文史工作者、漫畫創作者共同開發題材，並嘗試各種形式的跨域創作，將台灣歷史、民俗、生態等題材，轉變為台灣文化資產。駐日台灣文化中心主任王淑芳也表示，要把台灣的素材推上國際舞台發揚光大才有意義。「超台灣館」現場也展售「CCC創作集」系列漫畫日文版單行本，以及中研院數位文化中心授權日本出版的「台北歷史地圖散步」等書籍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/