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    澳洲驚傳17歲少年持霰彈槍劫機 英勇乘客奪槍壓制

    澳洲捷星航空起飛前，驚傳17歲少年持霰彈槍試圖劫機。捷星航空客機示意圖。（彭博）

    澳洲捷星航空起飛前，驚傳17歲少年持霰彈槍試圖劫機。捷星航空客機示意圖。（彭博）

    2025/03/08 15:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州愛華隆機場（Avalon Airport）的捷星航空（Jetstar）客機，6日下午載著約150名乘客準備飛往雪梨時，突然有個17歲少年持霰彈槍上來試圖劫機，曾是職業拳擊手的旅客克拉克（Barry Clark）見狀英勇上前奪槍，解除可能出現的人質危機。

    《NBC》報導，少年當時假扮成機場維修工，從安全圍欄鑽進機場並登上飛機，空服員察覺有異後在艙門附近詢問對方為何要上來。克拉克透露，那時他發現少年的情緒變得很焦躁，還將槍口指向空服員的胸部，讓他覺得自己必須要出手了。

    克拉克說，他悄悄走到少年背後，將槍械和空服員朝不同方向推開，避免槍支走火導致空服員受傷，緊接著他就把少年的手扭到後面，將其放倒並以膝蓋抵住對方的背部，緊緊壓制避免少年脫逃。

    維多利亞州警方表示，包括克拉克在內，當時一共有3名乘客和機組人員一同控制住少年，他們的英勇值得讚揚。事發航班隨後被取消，愛華隆機場、捷星航空都全力配合當局調查，至於17歲的嫌犯則面臨非法控制飛機、炸彈威脅、持槍等罪嫌，將由青少年法庭審理。

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