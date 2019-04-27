日本天皇4/30交接 5月起進入令和時代

2019-04-27 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本繼1817年的天皇交接儀式後，將於下週二（30日）舉行明仁天皇的退位儀式，先前都是天皇過世後再由新任繼位。儀式於日本時間下午5點，在皇居的松之間舉行，全程約10分鐘，並從隔天（5月1日）開始進入令和時代。

綜合外媒報導，2019年5月將從平成31年成為令和元年，衍生出許多問題，政府機關與企業的文件資料與系統都會要動，所有人的身分證與存摺也要更換，預計至少有數十億日圓的花費。有詐騙集團趁機以更換銀行帳本或證件為由，竊取帳號密碼，稱為「改年號詐欺」。

根據報導，退位儀式中，天皇會交付代表權力的八咫鏡、天叢雲劍與八尺瓊勾玉三樣神器，象徵權威的轉移，預計會有300多人參加，皇室女性不得參與，而女性的官員及其配偶則不在此限。

儀式將於東京皇宫殿堂松之間舉行，並在隔天早上10點30分舉行長子仁德皇太子的繼任儀式，儀式都僅讓皇室成員與官員參加，今年10月22日會邀請世界各國重要人士與會並正式宣布就任，預計約2500人參與。

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