「令和」新時代日本人最想去哪玩？ 台灣奪冠

2019-04-23 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本綜合旅遊平台Airtrip近日針對即將到來的「令和」新時代，進行一項調查。結果顯示，不論男女，最想去的旅遊地方都是台灣。

綜合媒體報導，Airtrip公司針對10歲至70歲的男女總共898人進行「令和時代最想去旅遊的地方」問卷調查。結果顯示不論男女，台灣都是令和時代日本人的旅遊首選。有10.4%的男性，及11%的女性都投給台灣，領先夏威夷、美國、西班牙等熱門旅遊地。

被問到選擇台灣的理由，一名60多歲的男性答說：「去慣了。不管去幾次都不覺得無聊，食物也很合口味。」另一名40多歲的男性說：「除了西曆以外，台灣也使用獨自的年號，泰國也是。但日本人最親近的國家還是台灣。」

一名40多歲的女性答說：「我想要感受歷史。」一名50多歲的女性表示：「希望享受台灣美食與台式按摩消除疲憊。」

日本明仁天皇將在4月30日退位，皇太子德仁5月1日將即位為新天皇，「令和」新時代即將開始。往年4月底5月初，日本都會放「黃金週」假期。今年配合皇位繼承，加上憲法紀念日、綠之日、兒童節等，日本將在4月27日到5月6日放10天連假。這是日本自1948年實施國定假日以來，連休最多天的紀錄。屆時，也許會在台灣的熱門觀光景點，看見更多日本遊客。

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