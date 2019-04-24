日新鈔沒有政治人物 謝金河嘆給台灣啟發

2019-04-24 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本將於5月1日頒行新年號，紙鈔圖像也將有所改變，財信傳媒董事長謝金河感嘆，日本將要更換的新鈔上沒有政治人物，給台灣一些啟發。

謝金河在臉書表示，日本從平成變令和，或許是日本終結失落30年的轉捩點，1989年平成即位時日經指數、東京地價上漲，外界關注如今令和是否能翻轉日本。謝金河點出，日本將更換10000日圓、5000日圓、1000日元鈔票的圖像，分別有思想家澀澤榮一、日本首位留美的女性津田梅子、破傷風疫苗之父北里柴三郎，「這些鈔票上的人物，沒有一個是政治人物」。

謝金河感嘆，日本換鈔一事，給了一切泛政治化，每個人天天討論政治的台灣，多了一些啟發。

澀澤榮一號稱日本資本主義之父，創立第一國立銀行（今天的瑞穗銀行）。津田梅子則是日本最早的女留學生，創立津田塾大學的前身女子英學塾。北里柴三郎則發現腺鼠疫病原菌，對醫學有極大貢獻。此外這次的新鈔主要目的在於最新防偽技術，預定2024會計年度發行。

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