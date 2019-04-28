明仁天皇共發表過33篇論文 曾獲英皇家學會授章

2019-04-28 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇退位在即，30日就要卸下天皇身分，有媒體此時公開他其實是1名重視實證研究、撰寫過33篇論文的學者，甚至曾經獲頒英國皇家學會的查爾斯二世獎章。

綜合外媒報導，報導指出，明仁天皇的論文在日本國內或是國際學術界均受好評，他最為人知的論文是關於「虎魚」等海洋生物的研究，他還在擔任皇太子時就以作者或共同作者身分發表過24篇論文，登基為天皇後還發表了9篇。

明仁天皇還有1個身分是日本魚類學會的會員，和他共事過的學者透露，雖然天皇公務繁瑣，但依舊可以擠出時間參與研究，且他相當具有向學之心，哪怕只是討論幾句，他也堅持要在研究室裡，看著資料再討論，學者們對他的評價為「不用自己的眼睛確認標本及實驗數據，天皇是不會信服的」。

京都大學名譽教授中坊徹次與明仁天皇維持近40年的研究夥伴關係，他提到，天皇就算是面對幾樁小事，也會絲毫不馬虎地慎重處理，「天皇不相信淺而易見的理論，一定要自己檢查才能被說服」，好奇心和堅持不懈的特點是研究人員絕對必需的，「陛下擁有這2個特點」，盼望他卸任後可以繼續從事研究。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/