天皇最後論文！明仁天皇竟是魚類學者 高齡85歲又有新研究

2019-04-09 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前宣布西元645年來第248個年號「令和」，並於5月1日皇太子德仁接棒起正式實施。而即將退位、高齡85歲的明仁天皇，其實是一名國際知名的魚類學者，曾發表過30多篇論文。而日本宮內廳5日指出，明仁天皇的第33篇論文已經正式發表，外界也稱這是「天皇的最後論文」。

綜合日媒報導，明仁天皇在即位前就已經是日本魚類學會的成員，專門研究蝦虎魚，東京皇居內還有他專屬的生物實驗室、研究助理，以及為了研究而飼養的動物。在過去投書到國際權威科學期刊《自然》（Nature）的論文中，研究單位就直接霸氣地寫著「皇居」，作者一欄則填「日本天皇」。

而明仁天皇近期與其他6名研究人員發表了研究生涯第33篇論文，研究退位天皇所居住的東京仙洞御所中，池子裡的吻鰕虎屬（Rhinogobius）的Rhinogobius biwaensis與Rhinogobius tyoni交配後產下的後代DNA，該篇論文發表當天，日本魚類學會的電子版期刊也同步公開。

報導指出，明仁天皇將在5月1日將天皇之位傳給皇太子德仁，因此這篇論文也別具意義，可說是明仁天皇在位期間的「最後論文」。

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