史上首次 日本天皇親謁祖神奉告退位

2019-04-18 20:15

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本天皇明仁夫婦今天拜謁三重縣伊勢神宮，向供奉皇室祖神天照大神行「親謁之儀」報告即將於月底退位一事，由於明仁生前退位，這項由天皇親自向祖神奉告退位的儀式也是史上頭一遭。

明仁天皇退位進入倒數12天，除了今天的「親謁之儀」，接下來天皇夫婦2人預定23日參拜位於東京八王子的昭和天皇陵，出席26日由內閣府舉行的「綠之式典」，所有公務將劃下句點，30日的「退位儀正殿之儀」結束正式卸下天皇的象徵身分。

伊勢神宮供奉皇室祖神天照大神，自古以來皇室成員結婚或即位等重大活動均會來參拜，近年日本首相安倍晉三固定於元旦過後前來進行新春例行參拜。明仁夫婦首次兩人一起到伊勢神宮參拜是在大約60年前的1959年4月18日，當時兩人成婚不久。

明仁第一次以天皇身分參拜伊勢神宮行「親謁之儀」，則是在1990年即位的隔年，當時天皇夫婦穿著特別的服裝並搭乘馬車，這次則輕車簡從，天皇穿著黑色西裝禮服，皇后美智子穿著珍珠色的西式禮服，兩人搭乘車輛至神宮前下車步入神宮內，兩名隨從攜帶三種神器中的劍與璽（勾玉）一起進入，夾道圍滿了大批民眾想一睹天皇夫婦的身影。

日媒報導，天皇夫婦進入內宮後，由明仁進入只有天皇才能進去的「瑞垣」內，向天照大神供奉「幣帛」，並奉告即將退位一事。儀式結束後，明仁以極為安祥的表情向內宮神職人員表示感謝之意。

報導也指出，4月18日對天皇夫婦而言具有很重要的意義，除了婚後首次參拜伊勢神宮的日子之外，這天也是女兒黑田清子的生日。今年滿50歲的清子在2005年結婚後成為平民，2017年依照慣例接任伊勢神宮的祭司，這次清子以祭司身分迎接天皇夫婦，在雙親退位前難得與父母相會。

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