盧秀燕自豪「谷關空氣瓶」有先見 網酸：空汙神隱、沾光現身

2019-04-22 14:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕日皇明仁即將退位，外傳日本將開賣「平成時代的最後空氣」，有人聯想到台中市長盧秀燕就職時，也送市民谷關空氣瓶，她受訪時自豪有先見之明。PTT網友卻大酸「空汙時神隱，這類刷存在感沾光的時刻立馬現身」、「日本的是紀念意義，早就有富士山空氣」、「人家在虧她，結果還沾沾自喜，我真的快笑倒」。

日本明仁天皇5月1日退位，日本內閣會議決定新年號為「令和」，這也代表平成時代即將結束，網友發現日本準備開賣平成「最後空氣罐」，也讓不少市民聯想選前高喊「市長換人空氣換新」的盧秀燕市長，就職時所送的谷關空氣瓶。

盧秀燕受訪時自豪地說，「空氣雖輕，但代表意義重大」，現在卻證明此舉有「先見之明」透過「空氣瓶」的象徵，讓大家重視、在乎的事情能夠呈現出來是創意，不過網友卻打臉盧市長大罵「空汙時神隱，這類刷存在感沾光的時刻立馬現身」、「這種事有先見之明我也是醉了」。

不過也有網友說明，「日本的是紀念意義，早在2010年就已經有「販售富士山空氣」、「賣空氣罐她也不是第一人啊」、「一個是商人的噱頭，一個是政府耍智障，哪裡一樣？」對於市長的「先見之明」完全不買單。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/