日開賣平成最後「空氣罐」 網笑：叭叭抄襲我大台中

2019-04-20 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇5月1日正式退位，日前公布新年號為「令和」，這也代表平成時代即將結束，有網友發現日本準備開賣平成「最後空氣罐」，笑稱這根本是模仿台中市長盧秀燕販售的「谷關空氣瓶」，直言「台中市政府獨步全球」。

今天有網友在PTT貼出日本要開賣「2019年4月的平成時代的最後的空氣」的新聞報導，該空氣瓶一個售價1080日圓（約新台幣297元），並在4月22日開始預購，27日於特殊購物網站正式開賣，數量有限。原PO笑稱，「看來是仿照谷關空氣的，台中市市長真有遠見」。

文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「叭叭抄襲我大台中」、「就說媽媽市長真的行，領先全球」、「這個高級多惹 真空罐頭的 比玻璃瓶好多了」、「明明就多啦A夢的！人家用罐頭還原多了」、「包裝大勝啊....」。

盧秀燕去年在就職台中市長典禮送出1萬個「谷關空氣瓶」給觀禮來賓，宣示對抗空污的決心與態度，引發網友熱議，有人稱讚有創意，但也有許多人質疑空瓶是在製造垃圾。

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