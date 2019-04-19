花博虧損洪慈庸批盧秀燕「怪東怪西」 提醒後續經營

2019-04-19 13:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博在市長盧秀燕上任後風波不斷，先是爆出權利金問題與國際園藝生產者協會（AIPH）槓上，日前又爆出「內部」公文指出，因花博虧損要求各行政單位節流支出，引發網友熱議。后里在地的立委洪慈庸PO文痛斥盧秀燕「怪東怪西不如身體力行」，呼籲市府扛起責任解決問題。

台中花博本月24日閉幕，日前臉書粉絲專頁「盧秀燕秀下限」爆料市府「內部」公文，指免費參觀政策導致花博「虧損高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」。市府回應花博並無因新政策而虧損，盧秀燕更回擊質疑的綠營議員「雙重標準」、「並非免費政策造成」。

對此，選區就在后里的立委洪慈庸今（19）日在臉書PO文痛批「怪東怪西不如身體力行」，並表示「應該讓后里感到光榮驕傲的花博，如果跛腳抵達終點，這種不圓滿將是在地人的遺憾。」認為市府應該扛起責任，不能每逢批評都把責任推卸給中央或前朝。

洪慈庸也提醒，剩下6天就將進入「後花博時期」，屆時挑戰才要來到。洪慈庸代表在地居民發聲，指出4大重點提醒盧市長，分別為「場館永續，杜絕蚊子館」、「開放空間，活絡產業進駐」、「聯外道路，維持路面品質」、「妥處合約款項，挽救國際形象」。洪慈庸也表示，過去她爭取聯外道路建設和后里東站擴建，未來能在中央出力的，也必定全力以赴。

洪慈庸貼文引發迴響，網友紛紛留言回應「收割可以收成這樣 也是奇葩阿…」、「場館永續真的很重要」、「政策做錯不檢討，什麼錯都是別人錯 台中市民該好好想想，下回選舉該好好思考人選」、「好想罷免她！」更還有網友暴氣直言「上任至今只會怪東怪西，根本沒做事也不會做事，唯一做的就是把林佳龍的建設能砍就砍能改就改，花博根本是妳放爛的。」

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