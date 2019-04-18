台中花博虧損逾12億 綠營要求盧秀燕道歉

2019-04-18 19:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕推出市民免費參觀花博，民進黨市議員林德宇、江肇國等人今（18）日在議會拿出網路流傳花博內部公文表示，花博將虧損作收，短差12多億元，市民每人負債500元，直批免費的最貴，要求市長道歉；市府回應，免費並無導致花博進一步虧損。

針對網路貼文花博免費入園政策導致營收虧損一事，市議員陳本添、張耀中、黃健豪、江肇國、賴佳微、林德宇等人都提出質詢。

林德宇還拿出臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼出的「內部公文」部分內容截圖表示，花博歲入歲出短差短29.88億元，加計賒借17.56億元後，仍有鉅額短差12.32億元，請所屬各機關配合節減；他質疑，這短差如何處理？

江肇國也指出，市府已要求花博各單位人不補、錢不花，幾乎確定虧損作收，最大的主因就是花博免費政策並未衝高入園人次，卻讓收入銳減，入不敷出導致府錢不敢花、人不敢請，服務品質大大下降，惡性循環。

他批評，免費攏係假、免費的最貴，短缺的12億多若由全民買單，市民無論有沒有去過花博，每人都要共同承擔4、500元，金額遠比門票原價350元還高，還引起與主辦方AIPH的國際糾紛，盧市府應該為此向市民道歉！

市府回應，前市府預期有300萬人可1次性免費入園，至去年底免費入園約50萬人，今年起免費入園至目前約160萬人，共約210萬人，尚較原規劃的300萬人少，顯見新政策並無導致花博進一步的虧損，反而提升市民參與率約65%，是解決既有問題，多元行銷來增加人次數量，促進花博經濟效益。

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