伊朗滲透以軍「鐵穹」防空部隊 以色列抓到洩密內鬼

以色列「鐵穹」防空系統。（美聯社檔案照）

在美國和以色列對伊朗的軍事行動持續之際，以色列逮捕、起訴一名後備役士兵，涉嫌為伊朗從事間諜活動，刺探以國「鐵穹」（Iron Dome）防空系統機密，提供給伊朗。

《以色列時報》20日報導，以色列警方國際犯罪調查單位警督裴瑞茲（Shirat Peretz）表示，一名後備役士兵涉嫌洩密，將「鐵穹」系統敏感資料和其他機密資訊，交給與他聯絡的特工，而他洩密獲得價值1000美元加密幣的回報。

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此案由以國國家安全局（Shin Bet）和警方共同調查，該名26歲士兵柯恩（Raz Cohen）在「鐵穹」系統服役，與伊朗情報機關接觸達數個月，並在伊朗指示下進行一系列任務，包括提供敏感的安全資訊。柯恩已於近日被捕，並被依在戰時協助敵人，意圖傷害國家安全，以及向敵方傳遞情資等罪嫌遭起訴。

根據國安局和警方發表的聲明，柯恩清楚他是與伊朗特工合作，並坦承執行對方要求的任務，換取金錢報酬。另外，他也提供伊朗特工有關以國軍事地點、安全官員姓名等資料，並與對方持續聯絡至少1個月。

柯恩遭起訴的罪名最高可判處終生監禁、甚至死刑，不過以國很少執行死刑。此案相關起訴內容顯示，柯恩被指控進行的活動，發生在當前美以對伊朗戰爭發生前數個月。

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