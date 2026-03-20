喀麥隆矮化我「中國台灣省」 台灣首次被迫缺席WTO部長會議

外交部。（資料照）

外交部今（20說，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示我國，導致台灣自2001年以來首次被迫破缺席；外交部強烈譴責喀麥隆扈從中國、嚴重損害台灣作為會員的權利，已正式向WTO秘書處及喀麥隆代表團提出嚴正抗議。

外交部今天說，世界貿易組織第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示我國，導致台灣自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來以來，首次被迫破缺席。

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外交部說，對於喀麥隆扈從中國、漠視過往主辦國尊重我國不隸屬其他會員國的良好慣例，嚴重損害我國在WTO架構下作為會員的平等與會權利，外交部表達最強烈譴責。

外交部說明，WTO部長會議為該組織最高決策機構，每兩年舉行一次。本屆會議訂於3月26日至29日於喀麥隆首都雅溫德召開，原為我國自2001年首度出席以來，第11度組團。我方循例由行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團與會，行前接獲喀方核發的「旅行授權憑證」，國籍欄竟以「Taiwan, Province of China（中國台灣省）」列示，嚴重貶抑我國地位。

外交部指出，我國係以「個別關稅領域」身分自主申請加入WTO，並不隸屬於任何會員。喀方相關列示明顯與我國在WTO架構下的會員身分與地位明顯不符。案經我駐WTO代表團積極洽請秘書處及秘書長出面協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助。

然而，外交部續指，喀國仍罔顧其主辦國際組織會議的義務，堅稱簽證國籍欄屬其「外交政策」，將其雙邊政策考量凌駕於WTO多邊組織的整體利益之上，不僅違反國際組織會議主辦國對我代表團成員入境及簽證方式的長期慣例，也未能提供我國身為WTO會員應有的公平、公正及合理待遇，對我方提出的彈性處理建議亦置之不理，外交部對喀國表達最強烈的譴責。

外交部說，我國作為WTO負責任的會員，除了已向WTO秘書處及喀麥隆代表團提出嚴正抗議，並要求未來主辦WTO部長會議的會員做出正式承諾，確保不再發生類似損害會員平等權利之情事。外交部將持續與理念相近會員保持密切聯繫，共同捍衛以規則為基礎的國際經貿秩序，維護我國應有權益與尊嚴。

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