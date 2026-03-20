戰機熱源成罩門?F-35遭伊朗紅外線鎖定 美、以恐重估空中作戰策略

F-35可以躲避雷達偵測，卻引擎散發的巨大熱能，卻容易被紅外線捕捉。（法新社）

五角大廈證實，美軍一架F-35A匿蹤戰機，19日在伊朗上空執行作戰任務時，被伊朗伊斯蘭革命衛隊擊中，被迫在中東一處美軍基地緊急降落。分析指出，伊朗研發的被動紅外線感測器，可能是成功鎖定美軍戰機的關鍵，此事將迫使美國和以色列重新評估作戰方針。

造價逾1億美元（約32億台幣）的美軍F-35A匿蹤戰機，設計理念是能在最危險的空域中不被察覺地飛行。

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美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，這架第五代匿蹤戰機在伊朗上空執行作戰任務時，被迫緊急降落，「飛機安全著陸，飛行員狀況穩定，事件正在調查中」。雖然目前尚不清楚是否為伊朗的炮火迫使該戰機迫降，也不清楚伊朗使用何種武器，但革命衛隊隨即發布影片顯示，一枚飛彈擊中該戰機的左翼，並聲稱該機已墜毀。若影片屬實，將是「史詩怒火行動」以來，美國有人駕駛戰機首次遭到伊朗襲擊，其意義不僅在於戰術損失，更揭穿F-35戰機的弱點。

F-35是美國最先進的匿蹤戰機，服役以來從未在戰鬥中被擊中。此次敢在伊朗上空飛行，也顯示美國對伊朗防空力量已被削弱到一定程度充滿信心，甚至美國總統川普和戰爭（國防）部長赫格塞斯都公開宣稱，伊朗防空系統已被「夷為平地」，但依然被弱化的伊朗防空系統偵測、鎖定並擊中。

《今日印度》引述國防專家烏尼坦（Sandeep Unnithan）指出，匿蹤其實是「誤稱」，雷達無法探測，但熱成像做得到。雖然尚不清楚伊朗使用何種飛彈，但應是滯空攻擊彈藥（loitering munitions）358型防空飛彈，或一種短程地對空飛彈。358型飛彈是一種配備紅外線感測器的防空飛彈，可以瞄準低速飛行的飛機，儘管F-35並非低速噴射機。烏尼坦推測，該飛彈應是在偵測到F-35引擎產生的巨大熱能訊號後，利用紅外線搜索追蹤（IRST）系統鎖定目標。這表明即使F-35在雷達中匿蹤，卻容易受到紅外線波段偵測。

此次F-35事件，與1999年美國匿蹤戰機F-117「夜鷹」被擊落事件，有許多相似之處。與F-35一樣，「夜鷹」也是一款當時最先進的匿蹤戰機，雷達幾乎無法偵測它。但1999年3月，在北大西洋公約組織（NATO）對南斯拉夫進行轟炸期間，「夜鷹」被部署在塞爾維亞上空，那時遭一枚蘇聯於1960年代研發的地對空飛彈擊落。

F-35被擊中將對伊朗戰爭有決定性影響。美國和以色列一直聲稱，經過20天戰鬥，他們已摧毀伊朗防空系統。基於此評估，美國部署不具備匿蹤能力的B-1和B-2轟炸機。但如今證明，伊朗防禦系統或許仍有效，這將迫使美以重新評估行動方針，包括戰機是否需要飛得更高，並部署更有效的空對地武器。軍事策士將不得不投入更多資金和資源，來識別伊朗的地面防空系統。

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