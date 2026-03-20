德國邦級選舉本月第2彈 梅爾茨聯合政府政黨再逢考驗

德國總理梅爾茨所屬政黨及其聯合政府夥伴，22日面臨本月第2場地方選舉考驗。圖為梅爾茨19日準備在歐盟理事會後的記者會發言。（歐新社）

德國西部的萊因─法耳次邦（Rhineland-Palatinate）22日舉行邦議會選舉，為德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的保守政黨「基督教民主聯盟」（CDU）日前在另一場邦級選舉中吃敗仗後，本月第2度面臨地方選舉考驗。

梅爾茨一方面得致力鞏固西方盟國繼續力挺烏克蘭，另一方面還要因應伊朗戰爭引發的能源衝擊威脅，原本指望靠在地方選舉中勝出來提振國內支持率，豈料選情卻異常膠著。

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最新民調顯示，在萊因─法耳次邦的地方選舉中，梅爾茨的CDU的首席候選人施耐德（Gordon Schnieder），僅以2個百分點領先SPD黨的現任邦長史懷澤（Alexander Schweitzer）。

立場中間偏左的SPD，是梅爾茨領導的聯合政府夥伴之一。德國各邦邦長（邦總理）並非選民直選，而是由邦議會議員選出；是故邦議會最大黨的領袖，可望成為邦長。

在本月8日德國南部的巴登─符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）的地方選舉中，CDU以微弱差距敗給在。

是故22日的萊因─法耳次邦選舉，成為已在各項全國民調中落後極右派政黨的「德國另類選擇黨」（AfD）的SPD振衰起敝的關鍵之機。民調顯示，SPD的史懷澤已縮小與自今年初以來的領先的CDU的差距，讓SPD看到在萊因─法耳次邦保住政權的希望。

2026年堪稱德國的超級選舉年，除了已選完的巴登─符騰堡邦與即將投票的萊因─法耳次邦，柏林邦、東北部的麥克倫堡─福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern），與東部的薩克森─安哈特邦（Saxony-Anhalt），將在9月舉行選舉。

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