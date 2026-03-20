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    首頁 > 國際

    高市早苗秀英文！川普喜喊「妳聽得懂？」 習近平慘中槍

    2026/03/20 18:31 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗與總統川普舉行峰會。（彭博）

    日本首相高市早苗與總統川普舉行峰會。（彭博）

    日本首相高市早苗20日與總統川普舉行峰會，當時川普在和媒體溝通問答順序，高市突然用英文參與對話，讓川普驚喜喊：「你聽得懂喔？這太棒了！」還高興地說：「我們就不用一直坐在那邊等翻譯了！」這段影片在社群媒體瘋傳，不少網友聯想到川普與中國領導人習近平會面時，對方總得等翻譯完才能做出回應，笑稱：「根本在偷臭習近平。」

    這段小插曲發生在媒體採訪環節中，當媒體提問時，川普打斷並表示：「我覺得讓她（高市）先發言，你們再問。」沒想到，高市早苗立刻用英文連說3次「沒關係（That's ok）！」川普嚇了一跳轉向高市早苗問「可以嗎？」聽到高市回答「可以（Yeah）」，他還驚訝地問：「你聽得懂喔？這太棒了！我們就不用一直坐在那等翻譯了！」他還笑說，自己還沒學會日文，「下次妳來的時候說不定我就會了！」

    這段有趣的互動，令人想到川普過去和習近平會面時，一字一句都得透過翻譯傳達，有時川普開了個玩笑，也要等好幾秒「延遲」，才會收到習近平的反應。

    此外，過去川普曾在公開活動抱怨自己遇到「很差勁的翻譯」，他表示自己和「某大國領導」通話時，對方的女性翻譯時不斷結巴，且自己講了長長一段，對方只翻譯成簡短幾個字，「儘管我聽不懂，但我能感覺這個翻譯很糟糕。」他還幽默稱「雖然這樣可能比較有效率，但完全沒表達出我要的意思」。即便他沒指名，但不少網友都猜測就是在說中國。

    該影片被轉至台灣社群媒體後，網友紛紛留言表示：「偷臭某國領導人」、「我覺得川普想臭某國領導人，但我沒證據」、「暗諷誰？我不說」、「習維尼」、「他是不是在偷臭某個小學生」、「習好朋友受到一百點攻擊」、「我會笑死，川普真直白」。

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