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    錄音檔曝！荷姆茲海峽伊朗軍喊誰都不准過 中網傻：和國內報導不一樣

    2026/03/20 18:55 即時新聞／綜合報導
    伊斯蘭革命衛隊警告：「所有船隻，無論國籍、姓名，均不得通過荷姆茲海峽。」（取自李穎X）

    伊斯蘭革命衛隊警告：「所有船隻，無論國籍、姓名，均不得通過荷姆茲海峽。」（取自李穎X）

    美國、以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗封鎖荷姆茲海峽作為報復。伊朗聲稱願意放「友好國家」通行，其中包括中國。不過，近日一段滯留荷姆茲海峽附近的中國船員拍下影片，可聽見伊斯蘭革命衛隊警告，任何船隻「無論國籍、船名」通通不准通過。影片PO出後，不少中國網友傻眼喊：「不是說中國能通過嗎？」

    旅義華裔作家李穎，今日在X上分享一段在中國影音平台引起熱議的影片。他表示，該影片為一名滯留在荷姆茲海峽的中國船員拍下，3月18日，該船收到伊朗伊斯蘭革命衛隊警告：「所有船隻，無論國籍、姓名，均不得通過荷姆茲海峽。」對方還威脅「如果不服從，你將對我們國家的仇恨負責。」

    3月19日，該名船員再次上傳影片稱，截至當日，海峽依舊被封鎖，而他最近發的三段影片審核通通不通過，他只好簡短報備狀況，表示他的船隻目前停在杜拜西北25海里處，附近全部都是拋錨船，目測將近200艘，目前看不到荷姆茲海峽解封的希望。

    影片曝光後，不少中國網友傻眼直呼：「不是說中國的船隻可以通過嗎？」「有把國旗掛上嗎？」「波斯人來真的」、「亮護照啊！」「和國內報導不一樣呀！」

    綜合外媒報導，目前仍有少數船隻，在不同情況下成功通過荷姆茲海峽。其中部分是中國船隻，也有一些貨船被放行。不過，也不是所有中國船隻都能安全通過，一艘標示「中國船東」的中國相關船隻，在3月12日從波斯灣航向阿聯傑貝阿里港（Jebel Ali）途中，也遭到彈片擊中，這事件使更多中國船隻暫緩通過該航線。

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