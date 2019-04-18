盧秀燕推花博免費虧13億？ 他再曝還「被迫繳1800萬」

2019-04-18 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任後，把花博票價收費改為市民免費參觀、12歲以下兒童免費入園，臉書粉專「盧秀燕秀下限」則貼出台中市府「內部公文」，稱免費參觀政策導致花博「虧損高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」，對此中市府出面駁斥，強調花博沒因新政策而更加虧損。但該粉專再發文指，花博不只虧13億，還要繳1800萬的權利金給國際園藝生產者協會（AIPH）。

從臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼出的「內部公文」截圖所示，文中說明欄第二點指出，至今年2月花博特別預算收支短差達12.32億元，市府請所屬各機關配合節減。「節減措施」則包括凍結未支用部分、已執行完成之經費賸餘款應即停止支用繳庫，以及各機關聘用花博業務人力出缺不補，並於花博展期結束後即終止契約關係等。

該粉專批評，「花博免費政策讓營收崩盤」、「虧損達高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」、「花博人力遇缺不補，觀光品質惡性循環」。民進黨市議員林德宇、江肇國今等人也拿著「內部公文」質詢，針對花博免費入園政策導致營收虧損一事，要求盧秀燕道歉。

中市交通局長葉昭甫對此則回應，新政策並無導致花博進一步虧損；花博辦公室對於人力遇缺不補一事，則說明花博離閉幕不到一個月，「遇缺再補新進人員，恐無法短期內進行獨立作業」。

對此，「盧秀燕秀下限」今天下午再度發文指出，「花博不只虧空13億，還被迫繳交1800萬權利金」、「知情人士：外縣市不想幫台中市民付門票費！加上外國觀光客不來，雙重打擊！盧秀燕至今對花博營運仍神隱」。

該粉轉更酸說，「不只虧13億，還要繳1800萬！！！！票賣不出去，遊客進不來，台中市民要破產」。網友也留言感嘆「好好的花博變成笑柄」、「好事被她弄成徒勞無功」、「投她的台中人都該道歉！」。

本報曾報導，根據合約，台中市府同意支付AIPH「總門票收入淨利1％」做為權利金，AIPH當初認知花博入園人次預估為600萬人次，門票則為300元，門票粗估總收入為18億元，因此AIPH預估收取權利金為1800萬元；而台中市議會通過的花博特別預算中，權利金為1680萬元，市府與AIPH雙方預估的金額相去不遠。

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