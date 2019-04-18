盧秀燕上任首次施政報告 朝野議員怒批了無新意

2019-04-18 16:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今（18）日在市議會進行第1次施政報告，強調以「陽光政治、空氣環保及活水經濟」為施政主軸，但朝野議員紛紛批評報告內容了無新意，是複製前市長林佳龍的施政成果，沒有描繪出市政遠景，民眾恐會納悶「為何要選盧秀燕？」

盧秀燕表示，未來市府所簽的合作備忘錄，都必須公開接受議會監督，供市民參閲，空氣環保則採「先公後私」、「先大後小」的整治原則，並提出「前店、後廠、自由港」的「台中富市3」活水經濟藍圖，帶給台中務實的改變。

民進黨市議員陳淑華抨擊，盧秀燕施政作為毫無節奏，沒有描繪出市政遠景，如「前店後廠自由港」只是換名而已，沒有新思維，市長沒方向、沒想法，公務體系也停滯不前，無怪乎施政報告就只能copy前任，好像都沒什麼作為，盧秀燕是空包彈市長。

親民黨議員段緯宇表示，施政報告了無新意，文章一大抄，沒有中心規劃，好像不想連任，民眾會納悶既然盧是跟著林佳龍走，為何要選盧秀燕？國民黨議員林榮進也質疑，這不是市長想為市民做什麼的施政報告。

民進黨議員林祈烽批評，盧市長沒做好執政準備，難怪上任百餘天的施政報告，幾乎都是前朝進行中的建設或計畫中的施政，竟連上月初盧在臨時會親自承諾的市政路延伸打通到工業區一案，竟一個字也沒寫，空洞又割稻尾。

民進黨議員何敏誠、邱素貞、賴佳微、張家銨及無黨籍議員陳清龍、朱元宏也都做上述相同表示，認為施政報告看似面面俱到，卻沒願景，也無承擔。

盧秀燕回應指出，不少議員質疑施政報告了無新意，但恢復老人健保補助、太平捷運都在她上任後提出新的作法，這幾個月市府團隊的施政，有創新也有延續，希望透過穩健的市政推動，帶給台中務實的改變。

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