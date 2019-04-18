國民黨總統初選高潮迭起 盧秀燕：支持符合黨意跟民意者

2019-04-18 12:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統黨內初選，台中市長盧秀燕今日受訪指出，藍軍支持者認為檯面上的這些候選人都是強棒，產生過程「高潮迭起」，一咖比一咖更大咖，只要符合黨意跟民意的候選人，她都會支持。

盧秀燕說，跑行程時聽到很多藍軍的支持者特別在討論郭台銘宣布參選總統這個議題，大家都很關心，認為國民黨總統候選人的產生「高潮迭起」，一咖比一咖更大咖，不過大家對國民黨到目前為止的表現，都給予蠻多鼓勵。

她又說，國民黨檯面上的這些候選人都是強棒，第一個代表我們改革有成，不像以前找不到人，而是強將如雲，再來就是覺得說國民黨看起來有在出奇兵，支持者對國民黨總統大選都很有信心。

盧秀燕指出，至於韓國瑜、朱立倫、郭台銘之間，只要是符合大多數黨員的態度、符合黨意跟民意，能夠把國家帶往正確的方向，同時讓人民經濟發展好轉、兩岸和平，個人覺得都可以接受，都會是我們支持的候選人。

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