美洲最古老！ 智利發現1萬5600年前人類腳印

2019-04-28 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕2010年，智利南部發現了一個腳印。考古學家經過多年研究，確認那是1萬5600年前的人類腳印，它將是美洲發現最古老的人類足跡。

綜合外媒報導，2010年智利南方大學（UniversidadAustral of Chile）一名學生於智利南部奧索爾諾市（Osorno）的一個住宅區，發現一個腳印。隨後，研究人員也在附近發現其他動物骨骼，如原始大象的骨骼。但經過多年研究，他們排除腳印屬於其他動物的可能性，並確定了該腳印的年齡。

進行這項研究的是智利南方大學古生物學家莫雷諾（Karen Moreno），她指出該腳印有23公分，可能屬於一個成年男子。男子赤腳走在經水混和過的軟地上，才留下這個足跡。

莫雷諾指出，這是考古學家首次在美洲發現早於1萬2000年前人類存在的證據。她說：「我們慢慢在南美洲尋找人類存在的證據，但這將是在美洲發現的最古老足跡。」

研究過程並不容易，莫雷諾透露，儘管收集了大量的訊息，但這個發現仍3次被評鑑員拒絕在科學期刊上發表。原因是評鑑員拒絕承認該腳印有那麼古老，關於史前人類的定居地點也仍未有足夠證據支持。

另一個研究人員皮諾（Mario Pino）說：「如果這個腳印是1千年前的，我們會馬上在期刊上發表我們的發現。但這次的發現和找到一個石器是不一樣的，人類的腳印能直接證明人類存在過，這是一個重大發現。」

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