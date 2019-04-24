揭開400年前荷西之謎 基隆和平島聖薩爾瓦多城續考古挖掘

2019-04-24 11:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕西班牙及荷蘭400年前先後占領和平島，在和平島台船廠附近有聖薩爾瓦多古城和修道院遺址，基隆市向文化部爭取大基隆歷史場景再現計畫，邀請清華大學人類學研究所所長臧振華與西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，5月初將再啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎。

臧振華與西班牙的考古團隊在文化局的協助下，2011年開始在和平島平一路的停車場進行考古挖掘，陸續找出修道院的牆角遺址，還挖3具成人遺骸，從人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人。

今年5月將再進行考古挖掘，為協助地方居民對於考古挖掘計畫的認識，文化局預將在4月26日晚上在社寮里里民活動中心舉辦說明會，會中將邀請和平島內有關單位、港務公司、港警單位與宗教團體等，期望能從多方角度，探尋和平島尚未被挖掘的歷史場域，同時研議如何將居民的影響減至最低，與民眾共同建立屬於和平島的歷史記憶及發現大航海時期所不為人知的史蹟。

文化局長陳靜萍表示，2020年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現400年前大航海時代的聖薩爾瓦多城。

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