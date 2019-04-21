日高中生校外教學 竟找到9千萬年前新種暴龍化石

2019-04-21 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本高中生到岩手縣久慈市的「久慈琥珀博物館」進行校外教學，想不到竟在館內的琥珀採掘體驗場中，挖到了9000萬年前白堊紀的暴龍牙齒化石。此外，專家表示，由於白堊紀的暴龍化石相當稀少，不排除可能是未發現的新種恐龍。

綜合日媒報導，館方19日在早稻田大學召開記者會，長期在館內進行分析的早稻田大學教授平山廉指出，這次發現的是長9mm的暴龍屬恐龍的左上顎前齒化石，從牙齒形狀與特徵來判斷，這隻恐龍體長約3公尺，應該生存於9000萬年前的白堊紀後期。報導指出，這是日本目前找到的第4件暴龍化石，但唯獨這個牙齒化石是白堊紀。

平山廉更指出，至今全球也僅發現過幾件白堊紀的暴龍化石，而且這次找到的牙齒化石也無法確定是任何一種已知的恐龍，很有可能是未發現的新種恐龍。

報導指出，發現化石的並不是專業學者，而是岩手縣立宮古高校的18歲男高中生門口裕基，去年6月學校到久慈琥珀博物館進行校外教學，學生們在現場體驗採掘琥珀，想不到只有他挖到了稀世珍寶。門口裕基表示，自己真的嚇了一跳，因為在挖掘琥珀的體驗行程只有1小時，覺得自己實在非常的幸運。

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