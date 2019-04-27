慎入！他家發現「完整動物骨骸」 網喊：根本迅猛龍化石

2019-04-27 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友整理家中廚櫃時，發現疑似為老鼠的完整骨骸，拍照PO網後引起回響，不少網友驚嘆骨骸完整度超高，更有網友直呼「好像恐龍化石」！

一名網友昨晚在臉書「爆廢公社」PO文，表示自己整理家中房間一個櫃子的最底層時，發現這具疑似老鼠的骨骸。對於很多人詢問「不曾覺得很臭嗎？」網友回應「真的不覺得，因為牠可能死的年份比我活著的年紀還大...」。

該篇貼文PO出後，立刻引起熱議，不到24小時已有萬人按讚，超過1500則留言。

不少網友讚嘆「木乃伊化了」、「根本就是化石」、「第一次看到老鼠化石」、「快收藏起來」；也有許多恐龍迷開玩笑表示「這是迅猛龍。小心會咬人的。」、「根本是恐龍化石吧」、「迷你恐龍」、「是恐龍骨啊！」、「這個收藏等級了」！

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