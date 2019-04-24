揭開荷西之謎 基隆聖薩爾瓦多城、修道院考古再挖掘

荷蘭人Jun Gerbrantsz Black所繪的諸聖教堂與聖薩爾多城位置圖。（圖由基隆市文化局提供）

2019-04-24 11:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕西班牙、荷蘭400年前先後占領基隆和平島，基隆市政府為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，5月初將再度啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎，26日晚上於和平島社寮里民活動中心，舉辦考古挖掘計畫說明會。

15到17世紀大航海時代，西班牙、荷蘭先後殖民台灣，在和平島台船公司停車場現址興建聖薩爾瓦多城和修道院，3年前曾挖出3具歐洲人遺骨，市府向文化部爭取到8億多元的大基隆歷史場景再現計畫，希望再現過去400年間，基隆這塊土地的歷史場景。

文化局文化資產科長郭麗雅指出，文獻記載西班牙人於1626年5月16日佔領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，聖薩爾瓦多城邊長約100公尺左右，為下寬上窄堡壘。1624年荷蘭人在台南「一鯤鯓」建立了熱遮蘭城（安平古堡的前身），僅差距2年，北基隆、南台南的歷史定位不言而喻。

郭麗雅表示，為了揭開聖薩爾瓦多城之謎，早在日治時期便有學者開始和平島內的考古工作，也已累積許多發現。2011至2016年間，中央研究院與考古團隊在市府的協助下，於和平島進行考古挖掘研究，共挖掘出3具成人遺骸，人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人，顯示該區曾為墓園或教堂的位置，甚至在停車場發掘出疑似諸聖教堂的遺址，這個考古發現，對於台灣荷西時期的歷史及考古學領域有著重大的貢獻及突破，離聖薩爾瓦多城的探尋及出土更近了一大步。

臧振華與Maria Cruz Berrocal合作的考古團隊，預計5月初再啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎，進一步確認和平島在大航海時代中世界歷史的舞台地位，26日晚上於和平島社寮里民活動中心，舉辦考古挖掘計畫說明會，期望能從多方角度，探尋和平島尚未被挖掘的歷史場域，同時研議如何將居民的影響減至最低，希望能凝聚共識，與民眾共同建立屬於和平島的歷史記憶，及發現大航海時期不為人知的史蹟。

文化局長陳靜萍表示，2020年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現400年前大航海時代的聖薩爾瓦多城，利用新科技來展示消逝的歷史斷片，無論是考古或觀光方面，對基隆來說都是莫大的突破和收穫。

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