不意外...留美港生嘆「我來自香港不是中國」 中國學生反擊

2019-04-26 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港占中9子日前被判刑確定，凸顯出香港人對於中國統治的無奈，有香港留學生在美國撰文「我來自香港，而非中國」，談論香港人的身分認同問題，隨即遭到中國留學生反擊。

署名Frances Hui的學生在美國愛默生學院的學生報《The Berkeley Beacon》撰文，題為「我來自香港，而非中國」。他說香港回歸中國時，中國承諾實施一國兩制，但卻執行有條件的特首選舉。Frances Hui表示，香港的核心價值在於基本法所賦予的自由，並以香港和中國在政治上某種程度的分離而自豪，他批評中國的網路審查、囚禁異見人民等做法是惡名昭彰。

Frances Hui也提到了台灣，指出台灣和中國幾乎沒有政治上的聯繫，甚至有民選總統，但台灣人與香港人面臨了相同的身分危機，來自香港、台灣、西藏的留學生，因為不稱自己是中國人而遇到麻煩。

Frances Hui表示，在去年的迎新活動時，學校將他的家鄉列為「中國香港」，這讓他不悅，認為校方應對這些敏感話題有更多的討論。

中國留學生撰文回應，強調香港與西藏、台灣的背景不同，不該放在一起討論。另外該文指出，原作者忽略有三分之一的香港人認為自己是中國人，且國際社會與法律認定香港是中國的一部分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/