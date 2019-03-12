寒蟬效應！香港泛民組新聯盟 綱領擬加「不支持港獨」

2019-03-12 23:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港近年主張「港獨」人士參選均被封殺，連提倡「自決」的立法會議員朱凱迪參加村代表選舉也遭「取消資格（Disqualified,簡稱DQ）」，政界預期北京的「政治紅線」會進一步覆蓋至11月舉行的區議會選舉。泛民協調出來的新選舉聯盟「區政聯盟」，草擬綱領時顧慮到被DQ風險，有意加入「不支持港獨」字句。

民主黨新界東支部去年底爆發退黨潮，59人集體出走，包括5區新東區議員，並計畫聯同其他獨立泛民區議員另起爐灶，籌備工作已去到最後階段，目前正擬定新組織標誌、口號等，並定名為「區政聯盟」，最遲4月底至5月初就會正式成立。

綜合港媒報導，今年香港區議會選舉新增「確認書」要求，主張「港獨」、「自決」的參選人幾可肯定無法過關，據聞由於「區政聯盟」有親本土派人士加入，近期草擬綱領時，考慮到如何表述，以避免踩到北京地雷，泛民派的大埔區議員區鎮樺透露，顧慮到被DQ風險，很可能在綱領中加入「支持『一國兩制』」、「不支持港獨」等字句，表明聯盟的政治立場，以正視聽。

不過他苦笑著說，若港政府決定取消某人參選資格，「講明反對『港獨』都沒用」，但聯盟在綱領清晰交代立場，選舉主任難以根據組織綱領「抽秤」（找碴、挑毛病）參選成員。

自特首林鄭月娥上任以來，區議會補選還未曾發生DQ事件，不過港澳辦主任張曉明日前解讀總理李克強工作報告時，稱讚林鄭勇於擔當，包括阻止「港獨」分子參與「立法會和區議會補選」，雖然港澳辦事後刪去了文中「區議會」三字，更令泛民派覺得「事有蹺蹊」。一名計劃加入「區政聯盟」的區議員告訴《星島日報》，與其面對被DQ風險，倒不如「戴定頭盔」，免被攻擊。

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