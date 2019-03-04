政協香港代表稱「港獨」是病：「愛國教育」是治病良方

2019-03-04 21:45

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕出席中國人民政治協商會議的香港代表團代表龍子明四日在一場會議中指出，支持港獨的年輕人是生病了，而愛國教育是治療該疾病的良藥，他呼籲有關當局必須增強愛國教育以及與中國內地的交流，如此才能使香港年輕人放棄分離主義，並擁護區域整合。

香港南華早報報導，中國政協會議主席、中國排名第四高官汪洋，三日在該會議開幕時的年度工作報告中，重申北京反對香港獨立的立場。而在翌日一場會議上，香港代表團代表龍子明說，「一小部份的年輕人不認同他們的國家，並對『香港獨立』深受感動，這是因為他們生病了。而愛國教育是醫治這類疾病的好療法」，「我們這些代表應將該愛國教育以及協助他們整合入大灣區計畫結合起來」。

他認為，當香港年輕人看到大灣區計畫提供的機會，他們就會有較強的國家認同意識。該計畫旨在將香港、澳門以及廣東九座城市於二〇三五年前，轉型成為媲美矽谷的新創與金融中心。

另一香港代表、企業家施懷榮也強調對香港年輕人加強愛國教育與文化交流的重要性。他說，「我認為香港的小學與中學應教導學生更多的中國歷史與文化。由於學校做得不夠，所以與內地的交流現在變得非常急迫」。

也是代表團代表的香港教育工作者戴希立表示，他非常贊同應推動兩造的學習交流，「但不僅是訪問、觀光而已，相關旅程應引導研究國家如何處理貧窮問題，這些才能真正幫助年輕人了解中國的發展」。

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