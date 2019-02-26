一國兩制呢？挺取締港獨 北京發「聖旨」要特首交報告

2019-02-26 19:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國中央政府26日史無前例發公函給香港特首林鄭月娥，強調北京支持港府依法禁止主張港獨的香港民族黨運作，還要求林鄭交報告交代整個過程，引發香港一國兩制及高度自治遭到削弱的質疑。

林鄭接到北京公函後，下午在記者會中說，港府本月19日決定駁回上訴，今日收到中央政府公函，當中提及3點，包括中央知悉香港保安局去年已作出禁止民族黨運作的命令，確認有關命令有效，支持港府依法禁止該黨運作，而根據中國憲法、基本法，港府應當依法履行維護國家安全的憲制責任；中央重申香港是中國不可分離的一部份，是直轄中央政府的特區，維護國家安全、統一及領土完整是港府職責，也是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。公函中並要求特首針對此事件向中央政府提交報告。

林鄭話剛講完沒多久，新華社即發稿，指特首依法對中央人民政府和香港特別行政區負責；請行政長官就依法禁止「香港民族黨」運作等有關情況向中央人民政府提交報告。

北京中央發公函支持港府決定並要求特首交報告交代整個過程，屬回歸以來首次，史無前例。對於記者不斷追問，政府向中央提交報告會否損害一國兩制，林鄭形容有關做法是「非常之平常」的事情，體現特首同時向中央政府負責，並沒有這方面的問題。

去年保安局引用《社團條例》，禁止提倡港獨的香港民族黨運作，該黨的召集人陳浩天之後提出上訴，行政長官會同行政會議於本年2月19日正式駁回上訴。

美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）日前警告，去年香港發生的一些政治事件，顯示香港的高度自治被削弱。美國擔心未來這可能進一步衝擊香港的營商環境。

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