港獨民主牆衝突 學生被勒令退學

2019-03-01 21:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港理工大學學生代表去年10月不滿校方多次除去張貼民主牆上的港獨言論，要求校方交代，並阻止2名學校高層離去。學生紀律委員會對涉事學生展開調查聆訊，今公布結果，前學生會幹事會會長林穎恒被勒令即時停學一年，碩士生何俊謙被勒令退學，並終生不獲理大錄取，另外兩名學生分別被判120小時及60小時社會服務令。

四名涉事學生今天召開記者會，林穎恒在記者會上表示，自己原定明年畢業，但現時需要延遲。他認為停學一年事小，但校方的懲處將成先例，製造白色恐怖，令學生即使不滿學校，亦不敢做任何行動，才最嚴重。他擔憂其他學校有樣學樣，對其他香港學生帶來白色恐怖。

何俊謙則批評刑罰無準則，與他們當日的行動不相稱，但他強調無悔行動，之所以參與抗爭，全因香港言論自由被侵蝕，更別說香港獨立，就連學生會的民主牆都被打壓，「如無核心價值，香港同一般中國內地城市什麼差別？」何俊謙現為學生獨立聯盟成員。

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