大灣區衝擊港人 對「一國兩制」信心崩跌

2019-03-21

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港最新民調顯示，港人對香港前途和「一國兩制」的信心，已創下開始調查廿五年來的新低紀錄，對港府和北京當局的信任程度，都呈現負值！立法會議員在討論「粵港澳大灣區」規劃時，質疑中方提出的大灣區建設計畫衝擊一國兩制，製造階級分裂，香港將「被消失」。

對港府和北京信任度為負值

香港媒體報導，「香港大學民意研究計劃」今年二月底至三月初透過電話，隨機訪問逾千名港人，十九日公布的結果顯示，港人對港府的信任淨值，比兩個月前大跌十九％，降至負十二％；對北京當局的信任淨值，也比半年前大跌十五％，降至負十五％。香港民研計劃高級數據分析師戴捷輝指出，兩者均為現任特首林鄭月娥上任以來新低。

在此同時，港人對香港前途的信心淨值也大跌十五％，至負十六％，創下一九九四年開始調查以來的新低紀錄；對「一國兩制」的信心淨值也下跌十％，至負十四％，是二○一四年九月以來的最低點。對香港前途和一國兩制表示沒有信心的受訪者，均達五十五％。

七成半年輕人 對一國兩制沒信心

戴捷輝說，愈年輕的受訪者愈不信任北京當局，也對香港前途及一國兩制愈沒信心；十八歲至廿九歲的受訪者中，有高達七成對香港前途沒有信心，對一國兩制沒有信心者更達七成半。

這項調查進行的時間，正值北京致函港府表示支持取締主張自決的「香港民族黨」，以及公布大灣區規劃。針對中方計畫將香港、澳門兩個特區，以及廣東省珠江三角洲沿岸的九座城市，打造成媲美矽谷的科技創新中心，資訊業出身的泛民主派立法會議員莫乃光在十九日召開的聯席會議中質疑，港府在大灣區規劃上沒有政策主導權，香港形同「被消失」。

另一位立法會議員毛孟靜批評，港府四個局處提交的報告，全由北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）撰寫，顯然是將中國的專制政治加之於香港；「你一邊說深化粵港澳合作，一邊又說我們可以推動一國兩制，當中的邏輯矛盾不言而喻。」

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