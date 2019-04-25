斯里蘭卡連環爆 國防部長下台、39國免簽取消

2019-04-25 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日復活節發生連環爆炸案，造成至少359人死亡、約500人受傷，斯里蘭卡國防部長費南度（Hemasiri Fernando）今（25）日為嚴重情報疏失而辭職下台，當局亦暫時取消對39國遊客的淡季免簽入境計畫。

綜合外媒報導，斯里蘭卡復活節連環爆炸案原本有可能避免，月初印度情報機關就已警告斯里蘭卡，但接獲情資的官員卻未和當局分享，嚴重情報疏失讓政府總統、總理等高層震怒，要求國防部長和警察總長下台負責。

費南度今日證實，已為爆炸案辭職負責，他說，儘管自身並沒有失誤，但已為他擔任國防部長所管轄機構的疏失下台負責。據斯里蘭卡總統辦公室指出，費南度會持續工作到新部長被任命為止。

另外，斯里蘭卡政府上月宣布，自5月1日起，允許歐盟成員國、澳洲和美國等39國遊客在淡季免簽入境，但考慮到當前的安全局勢而決定暫時取消淡季免簽入境計畫，斯里蘭卡旅遊部長阿馬拉通加（John Amaratunga）表示，「調查顯示外國人與復活節恐攻有關，我們不希望這個計畫被濫用」。

旅遊業是斯里蘭卡最重要的外匯收入來源之一，該國被旅遊指南《孤獨星球》評為2019年度十大旅遊國家第1名。今年1至3月，有逾74萬外國遊客到訪，比去年同期增加了4.6%。去年外國遊客則創下新高，有233萬人。

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