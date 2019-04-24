警攻堅豪宅被炸死 斯里蘭卡恐攻主謀疑為富豪

2019-04-24 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡在21日復活節當天發生8起爆炸案，今（24）日首都可倫坡（Colombo）的電影院再度傳出爆炸，目前死亡人數攀升到359人。目前斯里蘭卡政府已逮捕40名嫌犯，傳出主謀為地方一名60多歲的富豪男子，因為警方在攻堅他的豪宅時，有3名隊員遭到炸彈炸死，不排除是為了滅證而犯案。

據《TBS News》報導，當地調查單位指出，警方接獲線報，指稱某棟豪宅可能是恐怖組織的據點，特勤小組展開攻堅時，豪宅內竟突然有炸彈爆炸，造成3名隊員不幸身亡。而豪宅的主人、60多歲的富豪尤瑟夫．穆罕默德．亞伯拉罕（Yousef Mohamad İbrahim）被懷疑是主嫌，與他的兒子一同策劃了連續爆炸案，目前均已經遭到警方逮捕。

警方認為，豪宅的炸彈爆炸應是為了滅證，鑑識小組昨（23）日重回現場展開調查。

斯里蘭卡政府發言人塞拉塔尼（Rajitha Senaratne）表示，國內的小型組織無法策劃並實行此起連續爆炸案，不排除與國際恐怖組織有聯繫，目前認為是激進伊斯蘭恐怖組織所為。此外報導指出，警方目前已經逮捕40人，其中1名為敘利亞人，

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