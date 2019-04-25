SARS事件翻版！ 外媒質疑中國欺瞞非洲豬瘟疫情

2019-04-25 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局日前宣布，境內非洲豬瘟疫情趨緩，並公布包括撲殺豬隻等一系列數據，不過外媒卻認為，中國面對豬瘟採取與當年處理非典型肺炎（SARS）相同的欺瞞手法，恐將在全球範圍導致更大危機。

中國農業部23日舉行記者會公布非洲豬瘟疫情現狀，官員指出，截至4月22日，中國共發生129起非洲豬瘟疫情，目前累計撲殺活豬達102萬頭、年初至今僅有30起新疫情，並有23個省份的疫情已告解除。

然而，《紐約時報》同日報導稱，非洲豬瘟在中國的實際疫情恐比官方公布的更為嚴重，中國各地都有民眾在河流與溝渠中發現大量死豬屍體，代表農民並未將疫情如實通知當局，而是悄悄將死豬丟棄。有農民受訪時證實前述狀況，「因為沒有人相信政府會兌現補償農民損失的承諾」。

美國《彭博》亦刊登與前述觀點相同的評論文章，稱中國官員封鎖媒體相關報導，隱瞞活豬感染及死亡的數據，片面宣布戰勝豬瘟，宛如SARS大流行事件再現。報導稱，中國官方對豬瘟的反應，已引起全球公共衛生部門的巨大擔憂。

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