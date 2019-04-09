只剩海南島沒傳豬瘟疫情 中國農業部長：防控進展明顯

2019-04-09 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕繼7日西藏傳出非洲豬瘟造成55頭豬隻死亡後，中國沒有傳出豬瘟疫情的省份僅剩海南島，面對嚴峻的形勢，中國農業農村部部長韓長賦卻在非洲豬瘟國際研討會上宣稱，疫情已得到有效的控制。

根據《中央社》報導，世界動物衛生組織（OIE）8、9日在中國北京舉行亞洲非洲豬瘟專家會議。韓長賦在致詞時宣稱，「防控工作取得了階段性明顯進展」。韓長賦聲稱，自從去年12月以來，新增的疫情數明顯低於解除的疫情數，而今年前3月的每月疫情發生數已降至個位數。韓長賦表示，目前已有108起疫情解除了疫區封鎖，21個省份的疫區全部解除封鎖。

韓長賦還表示，非洲豬瘟目前還沒有研發出疫苗，需要國際社會攜手合作共同應對。不過中國對於我方詢問非洲豬瘟的相關資訊不但已讀不回，這次會議更未發出邀請函給台灣。相較之下，上月7、8日，台灣召開「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」交流防疫資訊，包括中國在內的各國以及世界動物衛生組織（OIE）都獲邀出席。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/