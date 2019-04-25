他外送披薩遇上變態情侶 女全裸開門男要求多欣賞

2019-04-25 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕外送員是1份辛苦的工作，有時會碰上很詭異的情況，日本1名男子在網路上分享2年前曾在東京披薩店打工時，在外送時遇上1名全裸女子應門，讓他感到既驚嚇又害羞，送完後趕緊逃離現場。

根據《日刊SPA》報導，24歲男子表示擔任外送員時，某天接到訂單時電話那頭是有點年紀的男性聲音，那名男性表示要1份雞肉口味的披薩，當他抵達外送地點按門鈴時，門後傳來女性的聲音，接著門打開時1名裸體女性出現在眼前，讓他當場傻住，他回憶起當時情況表示：「她全身赤裸手裡拿著紅色長皮夾，通常客人拿到披薩時我都會請對方簽收，但那時我整個人傻住一句話都說不出來。」

他打量女子發現她體態有些豐腴和胸部也不算大，但長相與AV女優紗倉真菜十分相似，讓他也忍不住興奮起來，但因為還在工作中，也不知道眼睛該看哪，正當他向女子結帳完，有1名男子從屋內走出並對他說：「披薩店的，真是不好意思，我不是有意要嚇你，只是她平常有露出癖，也喜歡被男性以意淫眼光投注，請不要客氣多多欣賞吧！」他才發現這名男性是電話中的訂購者。

當他聽完這句話後便馬上飛奔離開，他事後回憶，在那家披薩店打工的3年間，外送超過1000份訂單，但這1次的外送經驗卻讓他永生難忘，他表示：「雖然當時只有短短的2到3分鐘，卻感覺過很漫長」、「我已經忘記其他外送客人的長相了，但只有這1對變態情侶卻還記得很清楚。」

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