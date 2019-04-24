日網友驚見「量產型女子」風景 咖啡店一整排都穿米色風衣

2019-04-24 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本步入春季，米色風衣外套成為女性外出的必備服飾，然而，一名網友20日在推特發文，分享他在仙台某間超有名的咖啡店前排隊時，竟看到前方一排年輕女性都穿著米色風衣的震撼場面，讓他直呼「奇蹟」。

在日本，不少女性會追隨當下的流行趨勢，調整自身穿著和妝髮風格，打扮特立獨行的人則是少數，因此也造就「量產型女子」的誕生，意指有大量日本女性認為，和人撞衫無所謂，搭上流行、不被視為「不合群」，才是最重要的事；實際上，日本男性也有相同現象。

此文一出，引起網友熱烈回響，紛紛留言表示「好像制服」、「乍看之下，感受到可疑的宗教感」、「全部的人都是警探之類的吧」、「女性在這個時期的米色風衣率，和天氣再暖一點以後的男性襯衫率有得比，每年都很嚇人」、「因為是時尚的咖啡廳，聚集的是時尚的女性，而時尚的女性都穿著米色風衣的法則」。此外，也有網友在底下分享求職季時拍的照片，馬路上也幾乎清一色都是穿著米色風衣的女性。

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