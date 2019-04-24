第一次吃台灣雞排！櫻花妹瞪大眼狂喊「這句」讓網友笑翻

2019-04-24 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國民美食「雞排」是許多外國人到台灣後，一定會想嚐嚐看的小吃，今天就有一名日本櫻花妹在台灣朋友的帶領之下，第一次吃到台灣的雞排，結果反應除了「好吃」以外，她還被雞排辣到差點噴火，頻頻瞪大雙眼喊「からい！（好辣）」，有趣的反應被錄下PO網後，許多網友都稱讚她「好浮誇又好可愛」！

女網友今晚在臉書社團「爆廢公社」裡PO出影片，這是日本朋友來台灣找她玩，「第一次」吃到台灣雞排的表情。從畫面中可見，這名櫻花妹在咬了一口雞排後，立刻驚訝地稱讚：「おいしい！（好吃）」，但隨即又被雞排辣得受不了，頻頻皺眉、睜大眼睛地喊「からい！（好辣）」，浮誇的反應全被一旁的女網友錄下。

該名女網友表示，其實這個日本朋友平常表情就超豐富，如今吃到雞排的表情，更是誇張到讓她「快笑死」了，「九州妹可愛又不做作」！

許多網友看到影片後都笑翻，紛紛留言「這可以出表情包了吧XD」、「超可愛的」、「明明很浮誇卻好自然！」、「第一次吃雞排就像到達新世界的港覺」、「在九州電視台上班嗎？好綜藝」、「日本人還滿怕辣的」、「被她這樣一誘惑，我也去買了」、「卡哇伊捏」、「老闆：這個可以來當員工了」。

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