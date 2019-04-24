駐外代表國家 謝長廷邀柯P訪日：欣然接待各縣市首長

2019-04-24 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今年出訪以色列、美國之後，6月將赴上海參加台北上海雙城論壇，又傳出應駐日代表謝長廷的邀約，5月底預計到日本參加日觀光高峰論壇。謝長廷今（24）晚發文表示：「我在這裡是代表台灣不是代表政黨，縣市首長來訪都很歡迎，也都會服務，並不分黨派。」

北市長柯文哲近日頻頻出訪各國，外界猜測是否是為總統大選鋪路，柯文哲表示是「被拜託去的」，而下個月底的日本行，幕僚目前尚在規劃中。

駐日代表謝長廷今天發臉書表示，美、日、中對台關係都很重要，柯文哲訪問過美國、以色列，接著去日本、中國參加論壇，是很自然的事；何況，日本人到台灣，多數是到台北，而日本這些年發展觀光的做法相當成功，值得台灣借鏡。

謝長廷指出，他駐日工作以來，多次建議柯文哲到日本看看，這次得以成行，他相當高興，「我在這裡是代表台灣不是代表政黨，縣市首長來訪都很歡迎，也都會服務，並不分黨派。」

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