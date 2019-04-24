國際刑警組織破獲跨國人口販運 於西非救出216人

2019-04-24 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕今（24日）國際刑警組織（INTERPOL）表示，他們在本月初與當地警方的合作行動中，於西非國家貝南（Benin）與奈及利亞（Nigeria）的國境交界，從人口販運者手中救出216人。

綜合媒體報導，貝南與奈及利亞的警方共100人，聯合國際刑警組織於兩國國境交界，破獲一起人口販運案件。獲救的216人來自貝南、奈及利亞、布吉納法索（Burkina Faso）、尼日（Niger）與多哥（Togo），其中未成年人有157名，男女分別為36人與121人，年齡多介於11至16歲。在多項調查後，警方共逮捕47人，並沒收犯案工具，包含電腦、手機、現金與車輛等。

國際刑警組織表示，人口販運屬跨國犯罪，弱勢族群往往成為受害者，他們通常是受到欺騙或強迫後，被強制進行體力勞動或性剝削，成為商品失去自由，其中包含為了工作而自願接受販運的未成年人。大多數的孩童會遭受虐待與恐嚇，造成心理創傷，他們獲救後會被送到社會福利機構或返回父母身邊，並受到後續的觀察及照護。

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