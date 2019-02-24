奈及利亞大選開跑 73名總統候選人讓選票長這樣...

2019-02-24 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕在延期一週後，奈及利亞於當地時間23日正式舉行總統大選投票，這次總統候選人參選大爆炸，共有73人參選，創歷史新高，為了因應龐大的候選人，選票又大又長，讓人眼花撩亂。

綜合外媒報導，奈及利亞大選原訂於上週六（16日）舉行，沒想到在投票前5個小時，奈及利亞全國選舉委員會（INEC）突然宣布選舉順延一週，引發抗議，23日投票作業順利展開，7300萬名有投票資格的選民，將從73位總統候選人中，選出未來4年的領導人。

儘管擁有多達73名候選人，但主要競爭者是76歲的現任總統總統布哈里（Muhammadu Buhari），以及72歲的前副總統阿布巴卡爾（Atiku Abubakar），選前民調顯示，兩人勢均力敵，均有機會贏得大選。

無論誰獲勝，都必須解決這個非洲最大產油國所面臨的電力短缺、貪腐、恐怖主義威脅與失業率問題，7300萬名選民中有51%選民年齡在35歲以下，但是有近1/4勞動年齡人口失業，現任總統布哈里稱過去4年來所打下的基礎，將在未來4年獲得成果，不過在野的挑戰者阿布巴卡爾則批評，執政者已經浪費4年，要讓奈及利亞重開機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/