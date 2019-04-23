「這樣他們也能走路了」 英國殘疾少女捐25對義肢到非洲

2019-04-23 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名15歲少女奧莉維亞（Olivia Story）2歲半時罹患腦膜炎，為了保住性命，她的雙腿與左臂都被截斷。她從小就不斷適應各種不同大小及功能的義肢，如今她長大了，舊的義肢已派不上用場，因此她決定將用過的25對義肢捐出，希望能幫助無法負擔義肢費用的孩童重新站起來。

根據《每日郵報》報導，奧莉維亞來自英國坎布里亞郡（Cumbria），2006年她不幸罹患腦膜炎，當時只有2歲半的她，為了保命只能截去雙腿與左臂。她的父母擔心她永遠無法像其他孩子一樣生活，努力為她募資、訂製各種不同功能的義肢，包含專門用在游泳、跑步、拉小提琴的特製義肢，甚至還有為了穿上粉色高跟鞋的粉膚色義肢。

現在奧莉維亞已經15歲，幾乎不用依靠手臂義肢便能自理生活。如今她充滿自信，也能正常走路。因此她決定將25對義肢全部捐給非洲慈善機構，只保留一對常用的義肢腿，及嬰兒時期使用過的小義肢作為紀念。

這是慈善機構獲贈數量最多的一次，對此，奧莉維亞說：「我希望這些義肢可以幫助需要的孩子。有些家庭無力負擔義肢的費用，這樣他們就可以走路了。」奧莉維亞的母親也表示，這些義肢放在家裡，也只是塵封，不如送給需要幫助的人。奧莉維亞說：「這會讓那些孩子開心，因此我也覺得很快樂。」

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