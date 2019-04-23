勇救溺水遊客卻翻船 父子檔救生員雙雙溺斃

澳洲知名景點十二使徒岩（The Twelve Apostles）遊客溺水，父子檔救生員馳援時卻一同溺斃。（圖擷自12 Apostles臉書）

2019-04-23 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州知名景點十二使徒岩（The Twelve Apostles）近日有遊客不慎溺水掙扎，當地3名救生員緊急開船趕赴觀光客落水處，孰料卻被大浪打翻船隻，導致父子檔救生員一同溺斃，另1名救生員和遊客都被救起。

據《BBC》報導，71歲的鮑威爾（Ross Powell）和32歲的兒子安德魯（Andrew），在十二使徒岩海域試圖接近落海民眾時，船隻突然翻覆，最後直升機吊掛救出該名30歲的遊客和另名救生員，但鮑威爾與安德魯已雙雙喪命。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在推特上向這對父子致敬，直說「救生員無私而勇敢，向鮑威爾和安德魯的家人、朋友致以最深切的哀悼。」

被救出的救生員目前在醫院仍然情況嚴重，遊客雖然體溫過低，但生命跡象穩定。鮑威爾與安德魯是當地衝浪救生俱樂部知名的父子檔，俱樂部已降半旗並擺滿了花束，悼念這對父子的離去。

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