刪減版通俄門報告「這樣說」 美女議員：連署彈劾川普！

2019-04-19 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕部分美國民主黨議員今天（19日）說，通俄門刪減版報告中，顯示美國總統川普有妨礙司法之嫌，不排除對川普發起彈劾。對此，黨內也有人持不同意見，認為總統選舉即將登場，此刻推動彈劾並不值得。

綜合外媒報導，美國司法部今天公布特檢穆勒（Robert Mueller）通俄門調查報告刪減版。司法部長巴爾（William Barr）宣稱，報告沒認定川普競選團隊曾串通俄羅斯，川普也沒妨礙通俄案調查工作。

但穆勒團隊在報告中指出，「我們的結論是，國會有權禁止總統濫權，以維護政府的司法誠信。我們調查發現，總統許多舉措足以對執法調查施加過度影響力，包括俄國干預大選與妨害司法的調查。」有讓國會繼續作為之意。

民主黨籍眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）說，報告已指出川普涉嫌妨礙司法及其他不妥行為，清楚顯示川普拒絕約談，拒絕對後續問題提供書面回覆，他的助手還銷毀與通俄調查有關的證據。

納德勒說，監督川普為行為負責的使命落在國會身上，因此他準備傳令要求司法部交出報告全文；至於要求川普扛責是否指「彈劾」，納德勒回應，這是其中一種可能，但還有其他選擇。

民主黨眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）發推特表示，她準備在眾議員特萊布（Rashida Tlaib）提出的彈劾決議案上簽名，「我知道參院的政治現實，但司法部的報告指出，是否妨礙司法應由國會決定後，就沒理由放棄繼續調查的責任。」

但眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）受CNN訪問時卻持不同意見，「根據我們目前所見，現在推彈劾並不值得。坦白講，總統選舉18個月內登場，美國人民屆時會做出選擇。」

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